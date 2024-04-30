Вибухи у Криму та обстріли на Донбасі: головні новини ночі 30 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Криму окупанти тимчасово перекрили рух мостом через Керченську протоку Читати далі –>
- На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи Читати далі –>
- Ворог намагається відновити втрачене положення на острові Нестрига - Deep State Читати далі –>
- Тривають бої в Роботиному: село все більше перетворюється у одну велику сіру зону - аналітики Читати далі –>
- Окупанти обстріляли Красногорівку: є поранені Читати далі –>
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