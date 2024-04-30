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Вибухи у Криму та обстріли на Донбасі: головні новини ночі 30 квітня 2024 року

Вибухи у Криму та обстріли на Донбасі: головні новини ночі 30 квітня 2024 року

Уночі в Криму було неспокійно / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Криму окупанти тимчасово перекрили рух мостом через Керченську протоку Читати далі –>
  • На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи Читати далі –>
  • Ворог намагається відновити втрачене положення на острові Нестрига - Deep State Читати далі –>
  • Тривають бої в Роботиному: село все більше перетворюється у одну велику сіру зону - аналітики Читати далі –>
  • Окупанти обстріляли Красногорівку: є поранені Читати далі –>

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