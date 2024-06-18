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Вибухи у Криму та пожежа в російському Азові: головні новини ночі 18 червня 2024 року

Вибухи у Криму та пожежа в російському Азові: головні новини ночі 18 червня 2024 року

У росіян була тривожна ніч. / Фото: із соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Вовчанську тривають бої у чотирьох локаціях - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
  • Стало відомо, де на фронті просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
  • У Криму - тривожно: повідомляють про вибухи Читати далі –>
  • У Ростовській області унаслідок атаки безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами Читати далі –>
  • Потужній пожежі в російському Азові передували вибухи - соцмережі Читати далі –>

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