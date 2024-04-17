Вибухи у Криму та просування ворога: головні новини ночі 17 квітня 2024 року

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У Держдепі США сподіваються, що Палата представників ухвалить законопроєкт з додатковим фінансуванням для України Читати далі –>

Ворог просунувся в Очеретине - Deep State Читати далі –>

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>

Очевидці повідомляють, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої прозвучали в районі аеропорту Читати далі –>

Окупанти тимчасово перекрили рух мостом через Керченську протоку Читати далі –>

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