Вибухи у Криму: ЗСУ підбили два великих десантних кораблі росіян

Також вразили вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

У ЗСУ повідомили про враження в Криму великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов".

Також влучили в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури російського Чорноморського Флоту.

Нагадаємо, ввечері, 23 березня, в тимчасово окупованому Криму, зокрема в районі Севастополя, пролунали вибухи. Після оголошення повітряної тривоги також було перекрито Керченський міст.

Окупаційна кримська влада заявила про успішну роботу протиповітряної оборони. Натомість у соцмережах повідомляють про численні вибухи та влучання.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский ветер", у районі аеродрому "Бельбек" пролунали три вибухи, тоді як в Севастополі нарахували шість вибухів станом на 22:00.

Крім цього, нібито зафіксований "приліт" по кораблях, зокрема на мисі Фіолент задимлення, а в Інкермані стоїть стовп диму.

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