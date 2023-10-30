Вибухи у Криму: ЗСУ знищили стратегічний об'єкт системи ППО окупантів

Самі пропагандисти раніше повідомляли, що у Криму було атаковано ракетно-зенітний полк ППО.

У ніч проти 30 жовтня Збройні сили України знищили на заході Криму стратегічний об'єкт системи ППО окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал Стратком ЗСУ.

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"У ніч проти 30 жовтня Збройні сили успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Про місце розташування системи протиповітряної оборони не розкрили. Також невідомо, про яку ППО йдеться.

Окрім того, Сили оборони 25 жовтня поцілили у ворожу систему ППО С-400, яка розташовувалася поблизу окупованого Луганська. Внаслідок удару система знищена.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили, що вночі 30 жовтня у Криму пролунали вибухи. Пропагандисти уточнили, що бавовна сталася неподалік від села Оленівка. Там дислокувався російський ракетно-зенітний полк ППО.

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