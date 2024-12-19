Вибухи у Кривому Розі: у частини міста зникла електрика

У Кривому Розі після вибухів фіксують відключення світла.

Про це інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Все розуміємо, всі працюємо. Штаб допомоги людям (будівельні матеріали, комунальні бригади, заяви на матдопомогу від міста та інше) буде розгортатись в найближчій школі через дорогу (місцеві зрозуміють). Є відключення електрики навкруги. Інше згодом", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, під час оголошеної повітряної тривоги увечері в середу, 18 грудня, у Повітряних силах попередили про рух двох швидкісних цілей у напрямку міста Кривий Ріг, закликавши мешканців перебувати в укриттях.

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