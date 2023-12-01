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Вибухи у Кропивницькому та нюанси надання допомоги Україні від США: головні новини ночі 1 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3363
Час на прочитання
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Вибухи у Кропивницькому та нюанси надання допомоги Україні від США: головні новини ночі 1 грудня 2023 року

Вночі кілька разів оголошували повітряну тривогу у різних регіонах / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 1 листопада 2023 року:

  • У Кропивницькому пролунали вибухи - ЗМІ Читати далі –>
  • У Білому домі переконують, щоб Конгрес не відділяв допомогу Україні Читати далі –>
  • Постачання Україні нових ракет великої дальності зі США перенесене на наступний рік - ЗМІ Читати далі –>
  • У Пентагоні запевняють, що підсилення допомоги Ізраїлю не впливатиме на підтримку України Читати далі –>
  • У Київській області та низці регіонів оголосили повітряну тривогу Читати далі –>

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Перегляди
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