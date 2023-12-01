Вибухи у Кропивницькому та нюанси надання допомоги Україні від США: головні новини ночі 1 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 1 листопада 2023 року:
- У Кропивницькому пролунали вибухи - ЗМІ Читати далі –>
- У Білому домі переконують, щоб Конгрес не відділяв допомогу Україні Читати далі –>
- Постачання Україні нових ракет великої дальності зі США перенесене на наступний рік - ЗМІ Читати далі –>
- У Пентагоні запевняють, що підсилення допомоги Ізраїлю не впливатиме на підтримку України Читати далі –>
- У Київській області та низці регіонів оголосили повітряну тривогу Читати далі –>
Читайте також: