Вибухи у Курську, реакція США на розміщення західних військ в Україні: головні новини ночі 16 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Курську пролунали потужні вибухи (відео) Читати далі –>
- У США заявили, що не проти розміщення іноземних військ в Україні Читати далі –>
- Угорщина розіслала країнам Євросоюзу листа зі скаргами на Україну: про що йде мова Читати далі –>
- Україна проведе переговори про реструктуризацію держборгу - Reuters Читати далі –>
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