Вибухи у Курську та сумніви Байдена: головні новини ночі 19 липня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Неспокійна ніч у Курську: пролунали вибухи Читати далі –>
- Байден назвав "більш сприйнятливим" до прохань вийти з передвиборчої гонитви - NYT Читати далі –>
- У Держдепі США прокоментували чергову заяву РФ про використання ядерної зброї Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог на Донбасі Читати далі –>
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