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Вибухи у Курську та сумніви Байдена: головні новини ночі 19 липня 2024 року

Вибухи у Курську та сумніви Байдена: головні новини ночі 19 липня 2024 року

Джо Байден став більш сприйнятливим щодо відмови участь у виборах

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На Харківщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Неспокійна ніч у Курську: пролунали вибухи Читати далі –>
  • Байден назвав "більш сприйнятливим" до прохань вийти з передвиборчої гонитви - NYT Читати далі –>
  • У Держдепі США прокоментували чергову заяву РФ про використання ядерної зброї Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог на Донбасі Читати далі –>

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