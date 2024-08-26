Вибухи у Луцьку: стали відомі перші подробиці про наслідки російської атаки

Через ворожу атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста пропало світло.
Через російську атаку у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук вранці 26 серпня.
"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - написав він на сторінці у телеграм.
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що поблизу Луцька збили "шахед", його уламки впали в обласному центрі.
Поблизу Луцька збито шахед. Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється", - зазначив очільник області.
О 08:55 місцева влада поінформувала про повторні вибухи у Луцьку.
Через ворожу атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста пропало світло.
Читайте також:
- На Вінничині прогриміли вибухи
- Росія посеред ночі атакувала готель у Краматорську: поранені іноземці (фото)
- Україна хоче бити ракетами по РФ, щоб схилити Кремль до переговорів - The Guardian