Вибухи у Луцьку: стали відомі перші подробиці про наслідки російської атаки

Через ворожу атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста пропало світло.

Через російську атаку у Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук вранці 26 серпня.

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"Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події", - написав він на сторінці у телеграм.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко уточнив, що поблизу Луцька збили "шахед", його уламки впали в обласному центрі.

Поблизу Луцька збито шахед. Уламки впали на територію обласного центру. В результаті пошкоджено багатоквартирний будинок. Станом на зараз інформація про потерпілих уточнюється", - зазначив очільник області.

О 08:55 місцева влада поінформувала про повторні вибухи у Луцьку.

Через ворожу атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста пропало світло.

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