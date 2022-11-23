Вибухи у Львові: Садовий повідомив, де перебувають школярі і дошкільнята та коли їх можна буде забрати додому

У Львові всі школярі та дошкільнята разом з вчителями та вихователями перебувають в укриттях.
У Львові всі учні шкіл та дошкільнята разом з вчителями та вихователями перебувають в укриттях під час ракетних атак з боку Росії.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав мер міста Андрій Садовий.
"Всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями. Дорогі батьки - забирати дітей можна лише після завершення тривоги. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Після завершення тривоги на дороги пустимо додаткові автобуси", — наголосив міський голова.
Також він додав, що через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів.
Нагадаємо, що сьогодні вдень російські війська здійснили масований ракетний обстріл України. Зокрема, окупанти завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області. Внаслідок ворожої атаки Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишилися без електроенергії.
Читайте також: