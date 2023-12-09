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Вибухи у Миколаєві та підготовка України до нових наступальних дій: головні новини ночі 9 грудня 2023 року

Вибухи у Миколаєві та підготовка України до нових наступальних дій: головні новини ночі 9 грудня 2023 року

Війна в Україні триває / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • Сполучені Штати Америки хочуть відновити військові переговори з Китаєм. Це дозволить зменшити напруженість між країнами. Більше читати тут
  • Україна готується до нових наступальних операцій, заява очільника МЗС Дмитра Кулеби. Більше читати тут
  • У Білому домі прокоментували чергову ракетну атаку по Україні. Більше читати тут
  • У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Більше читати тут
  • США наклали вето на резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню у Секторі Гази. Більше читати тут

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