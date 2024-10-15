Вибухи у Миколаєві та рух ворожих безпілотників: головні новини ночі 15 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
- У Миколаєві пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- На Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків - воєнний оглядач Читати далі –>
- У Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару Читати далі –>
- Уночі Україною літали ворожі дрони та ракети: де прозвучали вибухи Читати далі –>
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