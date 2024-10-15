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Вибухи у Миколаєві та рух ворожих безпілотників: головні новини ночі 15 жовтня 2024 року

Вибухи у Миколаєві та рух ворожих безпілотників: головні новини ночі 15 жовтня 2024 року

Ворог знову надокучав українцям

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
  • У Миколаєві пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • На Курщині тривають маневрові бої з обидвох боків - воєнний оглядач Читати далі –>
  • У Миколаєві - 11 постраждалих та одна загибла унаслідок ворожого удару Читати далі –>
  • Уночі Україною літали ворожі дрони та ракети: де прозвучали вибухи Читати далі –>

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