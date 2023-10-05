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Вибухи у Миргороді та нова підступна тактика росіян: головні новини ночі 5 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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8536
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Вибухи у Миргороді та нова підступна тактика росіян: головні новини ночі 5 жовтня 2023 року

Судно з зерном / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 5 жовтня 2023 року:

  • Україною ширилася повітряна тривога через ударні БпЛА Читати далі –>
  • Росія хоче застосувати нову підступну тактику, щоб зірвати експорт українського зерна — МЗС Британії Читати далі –>
  • У Миргороді пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
  • Шольц пояснив, чому Німеччина поки не збирається постачати до України ракети Taurus - Bild Читати далі –>
  • США та ЄС шукають можливість використати російські активи для відновлення України — Блінкен Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
8536
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