Вибухи у Миргороді та нова підступна тактика росіян: головні новини ночі 5 жовтня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 5 жовтня 2023 року:
- Україною ширилася повітряна тривога через ударні БпЛА Читати далі –>
- Росія хоче застосувати нову підступну тактику, щоб зірвати експорт українського зерна — МЗС Британії Читати далі –>
- У Миргороді пролунали вибухи — ЗМІ Читати далі –>
- Шольц пояснив, чому Німеччина поки не збирається постачати до України ракети Taurus - Bild Читати далі –>
- США та ЄС шукають можливість використати російські активи для відновлення України — Блінкен Читати далі –>
Читайте також: