Вибухи у Москві та атака БпЛА на Одещину: головні новини ночі 23 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 23 серпня 2023 року:
- Москву знову атакують БпЛА: у столиці РФ та області чутно вибухи (відео) Читати далі –>
- На Одещині чути вибухи: повідомляється про роботу ППО Читати далі –>
- Військкоми отримають доступ до всіх державних реєстрів — Міноборони Читати далі –>
- У Байдена впевнені, що Конгрес виділить додаткові кошти для України Читати далі –>
- Китай постачав Росії техніку для зведення укріплень на окупованих територіях Читати далі –>
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