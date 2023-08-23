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Вибухи у Москві та атака БпЛА на Одещину: головні новини ночі 23 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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799
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Вибухи у Москві та атака БпЛА на Одещину: головні новини ночі 23 серпня 2023 року

Наслідки вибуху у Москва-Сіті

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 серпня 2023 року:

  • Москву знову атакують БпЛА: у столиці РФ та області чутно вибухи (відео) Читати далі –>
  • На Одещині чути вибухи: повідомляється про роботу ППО Читати далі –>
  • Військкоми отримають доступ до всіх державних реєстрів — Міноборони Читати далі –>
  • У Байдена впевнені, що Конгрес виділить додаткові кошти для України Читати далі –>
  • Китай постачав Росії техніку для зведення укріплень на окупованих територіях Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
799
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