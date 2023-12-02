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Вибухи у передмісті Дніпра та масштабні ДТП: головні новини ночі 2 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
470
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у передмісті Дніпра та масштабні ДТП: головні новини ночі 2 грудня 2023 року

Протягом ночі кілька разів лунала повітряна тривога / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

  • У Москві сталася масштабна аварія на Київському шосе: є загиблі Читати далі –>
  • У кількох українських областях оголосили повітряну тривогу: у передмісті Дніпра пролунали вибухи Читати далі –>
  • У Києві водій напідпитку відправив на той світ двох людей унаслідок ДТП Читати далі –>
  • На Сумщині пролунало 20 вибухів Читати далі –>
  • На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та легкове авто: є постраждалі Читати далі –>

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Перегляди
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