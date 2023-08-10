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Вибухи у підмосковному Домодєдово та атака дронами Shahed: головні новини ночі 10 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
510
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1 хв
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Вибухи у підмосковному Домодєдово та атака дронами Shahed: головні новини ночі 10 серпня 2023 року

Вибух та пожежа у підмосковному Домодєдово

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 10 серпня 2023 року:

  • У підмосковному Домодєдово пролунали вибухи та зайнялась пожежа (відео) Читати далі –>
  • В Еквадорі на мітингу жорстоко застрелили кандидата у президенти Читати далі –>
  • Повітряну тривогу оголошували по всій Україні Читати далі –>
  • У Байдена розробляють гарантії безпеки для України, які діятимуть навіть за Трампа — Держдеп Читати далі –>
  • У Норвегії шторм зруйнував греблю, влада евакуювала тисячі людей Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
510
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