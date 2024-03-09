Вибухи у російських містах, Сенат США схвалив фінансування уряду: головні новини ночі 9 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду: документ діятиме до 30 вересня Читати далі –>
- У російських Курську та Таганрозі пролунали вибухи (відео) Читати далі –>
- Макрон знову прокоментував можливу відправку військ до України Читати далі –>
- Посольство Нідерландів повідомило про загрозу терактів у Росії найближчими днями Читати далі –>
- Загарбники обстріляли Херсон: постраждав 7-річний хлопчик Читати далі –>
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