Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у російських містах, Сенат США схвалив фінансування уряду: головні новини ночі 9 березня 2024 року

Вибухи у російських містах, Сенат США схвалив фінансування уряду: головні новини ночі 9 березня 2024 року

Конгрес США / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Сенат США схвалив тимчасове фінансування уряду: документ діятиме до 30 вересня Читати далі –>
  • У російських Курську та Таганрозі пролунали вибухи (відео) Читати далі –>
  • Макрон знову прокоментував можливу відправку військ до України Читати далі –>
  • Посольство Нідерландів повідомило про загрозу терактів у Росії найближчими днями Читати далі –>
  • Загарбники обстріляли Херсон: постраждав 7-річний хлопчик Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація