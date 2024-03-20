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Вибухи у російському Енгельсі та домовленості про розширення торговельної підтримки для України: головні новини ночі 20 березня 2024 року

Вибухи у російському Енгельсі та домовленості про розширення торговельної підтримки для України: головні новини ночі 20 березня 2024 року

Вибухи не давали спокою росіянам вночі / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Європі досягнули домовленості про розширення торговельної підтримки для України із гарантіями для фермерів ЄС Читати далі –>
  • Росіяни заборонили особовому складу розмовляти з населенням на тимчасово окупованих територіях Читати далі –>
  • Потужні вибухи пролунали над Енгельсом Саратовської області РФ Читати далі –>
  • Польські фермери протестуватимуть по всій країні: названа причина Читати далі –>
  • Канада не виключає можливості придбання українських дронів Читати далі –>

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