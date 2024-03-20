Вибухи у російському Енгельсі та домовленості про розширення торговельної підтримки для України: головні новини ночі 20 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Європі досягнули домовленості про розширення торговельної підтримки для України із гарантіями для фермерів ЄС Читати далі –>
- Росіяни заборонили особовому складу розмовляти з населенням на тимчасово окупованих територіях Читати далі –>
- Потужні вибухи пролунали над Енгельсом Саратовської області РФ Читати далі –>
- Польські фермери протестуватимуть по всій країні: названа причина Читати далі –>
- Канада не виключає можливості придбання українських дронів Читати далі –>
Читайте також: