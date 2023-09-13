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Вибухи у Севастополі: у ГУР розповіли про уражені ворожі кораблі

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Вибухи у Севастополі: у ГУР розповіли про уражені ворожі кораблі

Чорноморський флот РФ / Фото з відкритих джерел

Йдеться про влучання у великий десантний корабель та підводний човен Росії.

Українська розвідка підтвердила, що під час атаки по Севестополю були уражені два російські судна.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Громадському.

За його словами, йдеться про влучання у великий десантний корабель та підводний човен. Які саме судна отримали пошкодження і наскільки серйозні наслідки - він не розкрив.

"Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе, зокрема обладнання. Можемо підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна", - сказав він.

Тим часом ОSINT-дослідник М.Т. Андерсон на сторінці X припустив, що внаслідок атаки на Севастополь могли бути пошкоджені 2 кораблі Чорноморського флоту Росії: великий десантний корабель "Ропуча" та підводний човен "KILO", що є носієм ракет "Калібр".

Пошкоджені російські кораблі у Севастополі. ФОТО: MT_Anderson / ©
Пошкоджені російські кораблі у Севастополі. ФОТО: MT_Anderson

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня пролунали вибухи у Севастополі. У Росії заявили про атаку по судноремонтному заводу в Севастополі, внаслідок чого отримали пошкодження 2 кораблі.

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Дата публікації
Перегляди
412
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