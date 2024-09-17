Вибухи у Сумах та на Херсонщині: головні новини ночі 17 вересня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- На Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення Читати далі –>
- Росіяни завдали масованого удару по Сумах: сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам Читати далі –>
- У районі аеродрому “Енгельс“ лунають вибухи - рос"ЗМІ" Читати далі –>
- У Сумах після вибухів частково зникло світло - моніторингові канали Читати далі –>
- На Херсонщині прогриміли вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
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