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Вибухи у Сумах та на Херсонщині: головні новини ночі 17 вересня 2024 року

Вибухи у Сумах та на Херсонщині: головні новини ночі 17 вересня 2024 року

Ілюстрація. У місті після вибухів частково зникло світло / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • На Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення Читати далі –>
  • Росіяни завдали масованого удару по Сумах: сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам Читати далі –>
  • У районі аеродрому “Енгельс“ лунають вибухи - рос"ЗМІ" Читати далі –>
  • У Сумах після вибухів частково зникло світло - моніторингові канали Читати далі –>
  • На Херсонщині прогриміли вибухи - моніторингові канали Читати далі –>

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