Вибухи у Сумах: у деяких районах міста зникло світло та виникли проблеми з водою

Увечері в середу, 18 вересня, у Сумах пролунали вибухи. У деяких районах міста зникло електропостачання.

Про обстріл міста повідомив виконувач обов’язків міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

За його словами, пролунало декілька вибухів, але куди саме влучив ворог наразі невідомо.

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Артем Кобзар звернувся до мешканців міста з проханням повідомляти про місця “прильотів” ДСНС або поліцію.

“Це пришвидшить надання допомоги рятувальними службами”, - наголосив він.

Як повідомляє "Суспільне", після вибухів у деяких районах міста зникло світло.

Згодом в.о. міського голови Сум уточнив, що через ворожий удар о 22:03 були знеструмлені усі об'єкти водоканалу.

"Здійснюється перехід на аварійно-резервне живлення... Першочергово запускаємо систему водовідведення. Через кілька годин вода подаватиметься в місто з пониженим тиском", - попередив Артем Кобзар.

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Нагадаємо, цілу ніч і ранок 18 вересня Сумщину атакували ворожі дрони. Вибухи лунали один за одним. Під вогнем місто та область були і напередодні. Лише за день там зафіксували понад 180 вибухів.

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