Вибухи у Запоріжжі та Херсоні й відкладення старту суперракети до Місяця: головні новини ночі 30 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 30 серпня:
- У ніч на 30 серпня 2022 у соцмережах Запоріжжя та Одеси з'явилася інформація про гучні вибухи. Читати далі –>
- За попередньо інформацією, постраждалих у Запоріжжі немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Херсоні вдруге за ніч на 30 серпня 2022 року прозвучали вибухи. Читати далі –>
- У штормовому Чорному морі вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму в бік Новоросійська. Читати далі –>
- Запуск місії Artemis I, яка знаменує початок програми польотів до Місяця та Марса, перенесли щонайменше на 4 дні. Читати далі –>
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