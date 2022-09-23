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Вибухи у Запоріжжі та Миколаєві й знищені ворожі дрони: головні новини ночі 23 вересня

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Вибухи у Запоріжжі та Миколаєві й знищені ворожі дрони: головні новини ночі 23 вересня

Генштаб ЗСУ

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 23 вересня: 

  • За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів. Читати далі –>
  • У Миколаєві вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
  • На Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Читати далі –>
  • Українською авіацією нанесено 13 ударів по ворогу. Читати далі –>
  • Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під українським вогневим контролем. Читати далі –>

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8087
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