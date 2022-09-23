Вибухи у Запоріжжі та Миколаєві й знищені ворожі дрони: головні новини ночі 23 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 23 вересня:
- За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів. Читати далі –>
- У Миколаєві вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
- На Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Читати далі –>
- Українською авіацією нанесено 13 ударів по ворогу. Читати далі –>
- Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під українським вогневим контролем. Читати далі –>
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