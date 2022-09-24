Вибухи у Запоріжжі та підготовка для виявлення ворожих пунктів управління: головні новини ночі 24 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 24 вересня:
- Вночі ворог вдарив по Запоріжжю: є загиблі. Читати далі –>
- Українські військові провели підготовку для виявлення ворожих пунктів управління. Читати далі –>
- У Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів. Читати далі –>
- США обіцяють Росії тяжкі санкції, якщо та вдасться до анексії. Читати далі –>
- Через війну в Україні президент Євроради закликав до призупинення членства Росії в Радбезі ООН. Читати далі –>
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