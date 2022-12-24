Вибухи у Запоріжжі та потужна пожежа у Росії: головні новини ночі 23 грудня

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Головні новини ночі 23 грудня:
- У Запоріжжі вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- "Кадирівці" заїхали на територію Запорізької АЕС Читати далі –>
- У Росії згорів будинок для людей похилого віку: загинуло 20 осіб Читати далі –>
- Стало відомо, як будуть виплачувати допомогу переселенцям у 2023 році Читати далі –>
- Окупований Маріуполь перетворюється на російську військову базу: фото Читати далі –>
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