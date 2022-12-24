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Вибухи у Запоріжжі та потужна пожежа у Росії: головні новини ночі 23 грудня

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
9247
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у Запоріжжі та потужна пожежа у Росії: головні новини ночі 23 грудня

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 грудня: 

  • Окупований Маріуполь перетворюється на російську військову базу: фото Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
9247
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