Вибухи у Запоріжжі та спроби росіян оточити Бахмут: головні новини ночі 6 грудня 2022

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Головні новини ночі 6 грудня 2022:
- Зеленський заявив, що перед війною Захід не надав жодних даних про наступ росіян. Читати далі –>
- Окупанти намагаються оточити Бахмут: карта боїв. Читати далі –>
- Вночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Читати далі –>
- Back in the USSR: в Росії знову почали друкувати продуктові талони. Читати далі –>
- Що означатиме для світових споживачів нове обмеження ціни на російську нафту: думка експертів. Читати далі –>
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