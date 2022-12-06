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Вибухи у Запоріжжі та спроби росіян оточити Бахмут: головні новини ночі 6 грудня 2022

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Вибухи у Запоріжжі та спроби росіян оточити Бахмут: головні новини ночі 6 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 6 грудня 2022:

  • Зеленський заявив, що перед війною Захід не надав жодних даних про наступ росіян. Читати далі –>
  • Окупанти намагаються оточити Бахмут: карта боїв. Читати далі –>
  • Вночі у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Читати далі –>
  • Back in the USSR: в Росії знову почали друкувати продуктові талони. Читати далі –>
  • Що означатиме для світових споживачів нове обмеження ціни на російську нафту: думка експертів. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
7640
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