Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у Запоріжжі та жахливі руйнування Одеси унаслідок атаки РФ: головні новини ночі 23 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
438
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи у Запоріжжі та жахливі руйнування Одеси унаслідок атаки РФ: головні новини ночі 23 липня 2023 року

Поліцейські документують наслідки чергового ракетного удару ворога по Одещині / Фото: od.npu.gov.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 23 липня 2023 року:

  • В Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи Читати далі –> 
  • Запоріжжю загрожувала ворожа балістика Читати далі –> 
  • Унаслідок нічної російської атаки є загиблий - Одеська ОВА Читати далі –> 
  • В Одесі унаслідок ворожої атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор: з-під завалів дістали ікону-покровительку міста Читати далі –> 
  • Вночі 23 липня ворог вдарив по Одещині щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування (фото) Читати далі –> 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
438
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація