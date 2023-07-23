Вибухи у Запоріжжі та жахливі руйнування Одеси унаслідок атаки РФ: головні новини ночі 23 липня 2023 року

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Головні новини ночі 23 липня 2023 року:
- В Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи Читати далі –>
- Запоріжжю загрожувала ворожа балістика Читати далі –>
- Унаслідок нічної російської атаки є загиблий - Одеська ОВА Читати далі –>
- В Одесі унаслідок ворожої атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор: з-під завалів дістали ікону-покровительку міста Читати далі –>
- Вночі 23 липня ворог вдарив по Одещині щонайменше п'ятьма видами ракет всіх видів базування (фото) Читати далі –>
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