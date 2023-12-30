Вибухи у Запоріжжі: в ОВА розповіли, що сталося

У суботу, 30 грудня, в Запоріжжі сталися вибухи під час повітряної тривоги. Російська армія вдарила по місту ракетою.

Про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка.

"Близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо - Іскандер-М", - поінформував голова ОВА.

Малашко наголосив, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Рештки впали на відкритій території на околицях Запоріжжя. За його словами, інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

Нагадаємо, близько після 11:30 у Запоріжжі прогримів вибух під час тривоги. Її в Україні було оголошено, бо злетів російський МіГ.

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