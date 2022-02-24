Вибухи в Борисполі: мер Борисенко розповів, що відбувається і чи є потреба в укритті

Вибухи в Борисполі: мер Борисенко розповів, що відбувається і чи є потреба в укритті

Жителі можуть зіткнутися з провокаціями у вигляді кібератак та відключення зв'язку.

В ніч проти 24 лютого в Борисполі пролунали постріли. За словами мера міста Володимира Борисенка, це спрацювала українська протиповітряна оборона.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Це працює наша армія, все перебуває під контролем. Працює наша армія по невідомому літальному апарату, скоріш за все безпілотнику. Це мождна віднести до низки провокацій", – розповів Борисенко.

Силовики працюють у посиленому режимі, зазначив він. Потреби у бомбосховищах немає. Жителі можуть зіткнутися з провокаціями у вигляді кібератак та відключення зв'язку.