Вибухи в Джанкої: на військовому аеродромі зафіксовані 6 пожеж (мапи)

В районі аеродрому триває детонація. В довколишніх будинках повилітали шибки.
Після вибухів в окупованому Джанкої в ніч проти 17 квітня супутник зафіксував шість вогнищ на військовому аеродромі та поряд з ним.
Про це повідомляє моніторингова група телеграм-каналу "Крымский ветер".
Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість вогнищ від потужних пожеж на військовому аеродромі в Джанкої. Час знімку – 03:41.
На цьому аеродромі базуються ударні гелікоптери, а також раніше фіксувалися пускові установки ЗРК С-300/С-400.
Моніторингова група перенесла точки пожеж на аеродромі на мапу Google. Зазначається, що супутник часто показує не місця вибухів, а вторинні пожежі від розкидання уламків, що горять. Також варто враховувати неточність визначення супутником координат пожеж – до кількох десятків метрів.
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Жителі Джанкоя повідомляють, що перекрито дорогу до села Переможне, поряд з яким розташований військовий аеродром. Там триває детонація боєприпасів. У деяких будинках неподалік аеродрому вилетіли шибки.
Нагадаємо, в ніч проти 17 квітня у Джанкої пролунали вибухи в районі військового аеродрому. Після вибухів було перекрито рух автотранспорту мостом через Керченську протоку.
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