Вибухи в Харкові: влада розповіла подробиці ударів росіян по місту

Протягом доби російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками та ракетою С-300. Минулося без потерпілих. Втім, є пошкодження.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вночі проти 17 травня, російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. Близько 00:09 сталося влучання БпЛА по відкритій території. Внаслідок "прильоту" пошкоджено три будинки.

Вночі голова ОВА повідомляв, що було зафіксовано влучання в Основʼянському та Новобаварському районах Харкова.

Загалом протягом минулої доби були влучання дронів та С-300 по відкритих територіях. Через удар БпЛА було пшкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку та будівлю адміністрації району міста. Внаслідок атаки ракети минулося без руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі під час повітряної тривоги Згодом у Харкові пролунали вибухи. Повідомлялося, що ворог завдав щонайменше пʼять ударів безпілотниками по Харкову.

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