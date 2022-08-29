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Вибухи в Херсоні та Новій Каховці й масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 29 серпня

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Вибухи в Херсоні та Новій Каховці й масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 29 серпня

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 29 серпня:

  • Увечері 28 серпня авіація ВКС РФ увійшла до повітряного простору Білорусі з РФ і здійснила ракетний обстріл України з території Білорусі. Читати далі –> 
  • 29 серпня 2022, повітряна тривога була оголошена у кількох областях України. Читати далі –> 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
15к
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