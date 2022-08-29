Вибухи в Херсоні та Новій Каховці й масштабна повітряна тривога: головні новини ночі 29 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 29 серпня:
- У Херсоні та Новій Каховці було чути вибухи. Читати далі –>
- В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен. Читати далі –>
- На Сумщині ворог випустив 82 боєприпаси за добу. Читати далі –>
- Увечері 28 серпня авіація ВКС РФ увійшла до повітряного простору Білорусі з РФ і здійснила ракетний обстріл України з території Білорусі. Читати далі –>
- 29 серпня 2022, повітряна тривога була оголошена у кількох областях України. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради