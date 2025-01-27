Вибухи в Івано-Франківську: що відомо про нічну атаку 27 січня

Вночі, 27 січня, росіяни атакували Івано-Франківщину ударними безпілотниками. В області працювала протиповітряна оборона - лунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Працює ППО. Не знімаємо і не публікуємо відео та фото!" — написав він.

Він також зазначив, що комунальний транспорт в Івано-Франківську виїде на маршрути зі значним запізненням після оголошення відбою повітряної тривоги, повідомили у КП "Електроавтотранс". Сигнал відбою пролунав о 6:24.

Раніше повідомлялося, що у Київській області в ніч проти 27 січня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих безпілотників.

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