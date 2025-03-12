Вибухи в Івано-Франківську: справу розслідують як теракт, з’явились деталі (фото)

Спрацювали саморобні вибухівки, які юнаки виготовили на замовлення "роботодавця" з Інтернету.

Щодо вибухів у Івано-Франківську 11 березня розпочато досудове розслідування у за фактом вчинення теракту, що призвело до загибелі людини, а також за фактом незаконного виготовлення вибухових речовин та пристроїв за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, двоє юнаків знайшли у Telegram оголошення про роботу. За вказівкою "роботодавця" хлопці в орендованій квартирі виготовили вибухові пристрої та мали закласти їх у визначеному місці.

Коли 11 березня юнаки принесли вибухівку до місця "призначення" у районі залізничного вокзалу Івано-Франківська, стався вибух. Внаслідок цього один із хлопців загинув, інший отримав поранення. Ще двоє людей зазнали осколкових поранень.

Через декілька хвилин спрацювала інша вибухівка в орендованій юнаками квартирі.

Зараз встановлюються всі обставини вчинення правопорушення.

Фото з місця вибуху в Івано-Франківську 11 березня / Фото: Офіс генерального прокурора

Фото з місця вибуху в Івано-Франківську 11 березня / Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, ввечері 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи на вулиці Привокзальній, виникла пожежа. Внаслідок інциденту повідомлялося про загиблого та поранених.