Вибухи в Івано-Франківську: в "Укрзалізниці" повідомили подробиці

На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху.
Вибухи в Івано-Франківську, про які з'явилася інформація ввечері 11 березня, сталися поза межами вокзалу.
Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали.
Поїзди курсують за графіком.
Нагадаємо, внаслідок вибухів в Івано-Франківську, за попередньою інформацією, є постраждалі. Також там відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, вогонь ліквідовують пожежники.
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