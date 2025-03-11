Вибухи в Івано-Франківську: в "Укрзалізниці" повідомили подробиці

На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху.

Вибухи в Івано-Франківську, про які з'явилася інформація ввечері 11 березня, сталися поза межами вокзалу.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали.

Поїзди курсують за графіком.

Нагадаємо, внаслідок вибухів в Івано-Франківську, за попередньою інформацією, є постраждалі. Також там відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, вогонь ліквідовують пожежники.

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