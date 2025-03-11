Вибухи в Івано-Франківську: з'явилась нова інформація про причини та жертви

Внаслідок одного з вибухів загинула дитина.

Ввечері вівторка, 11 березня, в Івано-Франківську один за одним пролунало два вибухи на Привокзальній площі. На момент публікації відомо про одного неповнолітнього загиблого та трьох поранених.

Про це повідомили у поліції журналістці ТСН.ua Аллі Пасс.

За інформацією, наданою правоохоронцями, в обох випадках вибухнули невідомі предмети. Один вибух стався на даху житлового будинку, що спричинило пожежу.

Другий невідомий предмет вибухнув біля під'їзду багатоквартирного будинку, коли поруч були люди. Наразі поліція не надала детальної інформації про загиблу дитину чи стан поранених людей. Слідчі дії на місці вибуху тривають.

Нагадаємо, про вибух невідомого предмета повідомляли очевидці подій. Вони заперечили попередні повідомлення про вибух внаслідок витоку газу.

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