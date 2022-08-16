Вибухи в Криму: окупаційна влада півострова повідомила про пошкодження залізниці у Джанкойському районі

Уранці 16 серпня на анексованому РФ півострові знову прогриміли вибухи.

Через вибух та пожежу на складі боєприпасів у Джанкойському районі окупованого Криму пошкоджена залізниця.

Про це повідомили окупаційні екстрені служби, пише пропагандистське російське видання "ТАСС".

Водночас так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що маршрут потягів, які прямують з Росії до анексованого нею півострова, буде змінено. Так, пасажирські потяги будуть зупиняти на станції Владиславівка.

Відомо, що саме через Джанкой залізницею Росія перекидала на південь України - до окупованих територій Херсонської та Запорізької областей військову техніку та особовий склад.

Варто зазначити, що від ранку, 16 серпня, у селі Майське на окупованому Росією півострові детонують снаряди у військовій частині. Так звана місцева влада назвала це "інцидентом" і заявила про евакуацію населення.

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Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Криму вранці 16 серпня знову повідомляють про вибухи та масштабну пожежу. Відео величезного стовпу диму, який видно із різних точок півострова, опублікували місцеві мешканці в Мережі.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в Криму вдарили по військовій частині російських окупантів. Влучили у сховище боєприпасів близько 07:41 ранку.

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