Вибухи в Криму та польоти ворожих дронів: головні новини ночі 7 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова: перші подробиці Читати далі –>
- У Криму прогриміли вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Ворог завершив повну окупацію Красногорівки - Deep State Читати далі –>
- У тимчасово окупованій Феодосії спалахнула нафтобаза Читати далі –>
- Уночі Україною літали ворожі дрони: де прогриміли вибухи Читати далі –>
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