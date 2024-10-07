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Вибухи в Криму та польоти ворожих дронів: головні новини ночі 7 жовтня 2024 року

Вибухи в Криму та польоти ворожих дронів: головні новини ночі 7 жовтня 2024 року

Скриншот з відео. Ворог продовжує вночі атакувати Україну / Фото: скриншот з відео

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Окупанти влучили в лісопарк Шевченківського району Харкова: перші подробиці Читати далі –>
  • У Криму прогриміли вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Ворог завершив повну окупацію Красногорівки - Deep State Читати далі –>
  • У тимчасово окупованій Феодосії спалахнула нафтобаза Читати далі –>
  • Уночі Україною літали ворожі дрони: де прогриміли вибухи Читати далі –>

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