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Вибухи в Мелітополі: мер розповів деталі вчорашньої "бавовни"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Вибухи в Мелітополі: мер розповів деталі вчорашньої "бавовни"

У тимчасово окупованому Мелітополі 28 червня лунали вибухи. / Фото: Associated Press

Протягом 28 червня в окупованому місті лунали вибухи.

Протягом середи, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. "Бавовна" сталася у місцевому депо та на одній з баз російських військ.

Деталі у своєму Telegram.розповів легітимний мер Мелітополя Іван Федоров.

З його слів, опівночі понад п'ять вибухів пролунало у тимчасово окупованому місті. Згодом "забавовнило" о 10:00, а потім - ще й о 20:00.

Внаслідок вибухів постраждало депо, яке російські війська використовують для логістики свого озброєння та боєприпасів з тимчасово анексованого Криму.

"Тепер трохи не буде застосовуватись в логістиці мелітопольське депо та той транспорт - тепловози, електровози, які є зараз там", - додав Федоров.

На території військової бази також було гаряче вчора. Її ворог захопив в авіамістечку і поблизу селища Костянтинівка, де було скупчення ворожих військ.

Нагадаємо, днями стало відомо, що українські військові змогли просунутись на 1,5 км на Мелітопольському напрямку. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів армії РФ.

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Дата публікації
Перегляди
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