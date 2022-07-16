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Вибухи в Миколаєві та Одесі та цілеспрямоване знищення ворогом української культури: головні новини ночі 16 липня

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Вибухи в Миколаєві та Одесі та цілеспрямоване знищення ворогом української культури: головні новини ночі 16 липня

Уничтоженный музей Григория Сковороды / Фото: Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 16 липня: 

  • В ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
  • В Одесі прозвучав потужний вибух. Читати далі –>
  • В Одесі на місці пожежі після вибуху працюють рятувальники. Ракета влучила у цивільний об’єкт. Про поранених та загиблих поки інформації немає. Читати далі –>
  • Росіяни обстрілами цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини по всій Україні - від Луганщини до Львівщини.Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН. Читати далі –>
  • Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс вирушає до Великої Британії, Німеччини й Польщі. Під час поїздки обговорюватимуться, зокрема, питання оборонної допомоги Україні. Читати далі –>

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