Вибухи в Миколаєві та Одесі та цілеспрямоване знищення ворогом української культури: головні новини ночі 16 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 16 липня:
- В ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>
- В Одесі прозвучав потужний вибух. Читати далі –>
- В Одесі на місці пожежі після вибуху працюють рятувальники. Ракета влучила у цивільний об’єкт. Про поранених та загиблих поки інформації немає. Читати далі –>
- Росіяни обстрілами цілеспрямовано знищують об’єкти культурної спадщини по всій Україні - від Луганщини до Львівщини.Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час неформальної зустрічі в Раді Безпеки ООН. Читати далі –>
- Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс вирушає до Великої Британії, Німеччини й Польщі. Під час поїздки обговорюватимуться, зокрема, питання оборонної допомоги Україні. Читати далі –>
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