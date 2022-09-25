Вибухи в Одесі: іранський дрон поцілив в об'єкт критичної інфраструктури

Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє "Суспільне".

"В Одесі пролунала серія вибухів. У небі видно та чутно дрони. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

У місцевих пабліках одесити пишуть, що є збиття та прильоти по критичних об'єктах у місті.

"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - прокоментував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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