Вибухи в Одесі: іранський дрон поцілив в об'єкт критичної інфраструктури

В Одесі пролунала серія вибухів.
Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.
Про це повідомляє "Суспільне".
"В Одесі пролунала серія вибухів. У небі видно та чутно дрони. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
У місцевих пабліках одесити пишуть, що є збиття та прильоти по критичних об'єктах у місті.
"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - прокоментував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.
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