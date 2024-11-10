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Вибухи в Одесі та Харкові та кружляння ворожих безпілотників: головні новини 10 листопада 2024 року

Вибухи в Одесі та Харкові та кружляння ворожих безпілотників: головні новини 10 листопада 2024 року

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Pexels

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Росія атакувала Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях Читати далі –>
  • Росіяни знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район: є пошкодження цивільної інфраструктури Читати далі –>
  • РФ вдарила з авіації біля гіпермаркету у Харкова: що відомо Читати далі –>
  • Ворог просунувся біля шести населених пунктів - Deep State Читати далі –>
  • Росіяни знову атакували Одесу: в одному зі зруйнованих будинків знайшли загиблого собаку Читати далі –>

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