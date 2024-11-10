Вибухи в Одесі та Харкові та кружляння ворожих безпілотників: головні новини 10 листопада 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росія атакувала Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях Читати далі –>
- Росіяни знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район: є пошкодження цивільної інфраструктури Читати далі –>
- РФ вдарила з авіації біля гіпермаркету у Харкова: що відомо Читати далі –>
- Ворог просунувся біля шести населених пунктів - Deep State Читати далі –>
- Росіяни знову атакували Одесу: в одному зі зруйнованих будинків знайшли загиблого собаку Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.