Вибухи в Одеській області та "бавовна" у Москві та в Криму: головні новини ночі 24 липня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 24 липня 2023 року:
- Кримська "бавовна": на тимчасово окупованому півострові лунають вибухи Читати далі –>
- На Одещині пролунали вибухи - місцеві пабліки Читати далі –>
- Ракетний обстріл Одеси: генсек ООН закликав Росію негайно припинити напади на культурні цінності, цивільних та інфраструктуру Читати далі –>
- У Москві розпочалася "бавовна" о 4 ранку: вибухи лунають у різних районах міста Читати далі –>
- "Бавовна" у Москві: реакція російської влади Читати далі –>
Читайте також: