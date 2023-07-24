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Вибухи в Одеській області та "бавовна" у Москві та в Криму: головні новини ночі 24 липня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1835
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи в Одеській області та "бавовна" у Москві та в Криму: головні новини ночі 24 липня 2023 року

На Одещині вночі було гучно / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 24 липня 2023 року:

  • Кримська "бавовна": на тимчасово окупованому півострові лунають вибухи Читати далі –> 
  • На Одещині пролунали вибухи - місцеві пабліки Читати далі –> 
  • Ракетний обстріл Одеси: генсек ООН закликав Росію негайно припинити напади на культурні цінності, цивільних та інфраструктуру Читати далі –> 
  • У Москві розпочалася "бавовна" о 4 ранку: вибухи лунають у різних районах міста Читати далі –> 
  • "Бавовна" у Москві: реакція російської влади Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
1835
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