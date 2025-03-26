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Вибухи в Охтирці, Черкасах та Кривому Розі: головні новини ночі 26 березня 2025 року

Вибухи в Охтирці, Черкасах та Кривому Розі: головні новини ночі 26 березня 2025 року

Дрони цілу ніч проти 26 березня атакували українські міста / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 березня 2025 року: 

  •  "Всі живі. Реально диво": Вілкул прокоментував потужну ворожу атаку на Кривий Ріг Читати далі –>
  • Вночі 26 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • Уночі Черкаси оточили 14 ворожих безпілотників: лунали вибухи Читати далі –>
  • Уночі російські безпілотники атакували Охтирку: спалахнула пожежа Читати далі –>
  • Нова жертва точкового удару: РФ масовано атакувала Кривий Ріг Читати далі –>

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