Вибухи в Охтирці, Черкасах та Кривому Розі: головні новини ночі 26 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 березня 2025 року:
- "Всі живі. Реально диво": Вілкул прокоментував потужну ворожу атаку на Кривий Ріг Читати далі –>
- Вночі 26 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Уночі Черкаси оточили 14 ворожих безпілотників: лунали вибухи Читати далі –>
- Уночі російські безпілотники атакували Охтирку: спалахнула пожежа Читати далі –>
- Нова жертва точкового удару: РФ масовано атакувала Кривий Ріг Читати далі –>
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