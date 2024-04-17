Вибухи в окупованому Джанкої: аналітики показали супутникові знімки з технікою росіян

На аеродромі окупанти зберігали літаки Су-25 та вертольоти Мі-28.
На військовому аеродромі у тимчасово окупованому Джанкої лунали вибухи та зафіксували пожежі. Аналітики проаналізували знімки, які були зроблені у березні цього року, та показали, яку техніку там зберігали окупанти.
Фото на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив військовий оглядач МТ Андерсон.
За даними, які були отримані зі супутникових знімків, на аеродромі в Джанкої окупанти зберігали чотири літаки Су-25, десяток вертольотів Мі-28 та два Ка-52. Крім того, видно там і майданчик з установкою С-400 - проте його росіяни могли перемістити.
Нагадаємо, що вночі 17 квітня на військовому аеродромі у Джанкої зафіксовані 6 пожеж.
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