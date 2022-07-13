Вибухи в окупованому Луганську та масове отруєння у Львові: головні новини ночі 13 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 13 липня:
- В ніч проти 13 липня 2022 року у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що в тимчасово окупованих ворогом Бердянську, Херсоні та Мелітополі чутно автоматні постріли. Читати далі –>
- У окупованому Луганську знову лунали вибухи. ЗСУ та Міноборони України поки не коментували цю інформацію. Читати далі –>
- В ніч проти 13 липня 2022 року у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що в районі Бахмута та Слов’янська чутно вибухи. За попередньою інформацією, росіяни у відповідь на атаки по складах удари по житлових кварталах міст. Читати далі –>
- У Харкові пролунали вибухи. У соцмережах повідомляють, що, мовляв, ворожі ракети запускають не так, як зазвичай. Читати далі –>
- До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 23 людини з діагнозом «гостра кишкова інфекція», 2 людей з «бактеріальним харчовим отруєнням», 1 людина скерована на амбулаторне лікування. Читати далі –>
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