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Вибухи в Росії та пожежа в психоневрологічному диспансері на Харківщині: головні новини ночі 5 січня 2025 року

Вибухи в Росії та пожежа в психоневрологічному диспансері на Харківщині: головні новини ночі 5 січня 2025 року

У пожежі постраждали люди / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

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