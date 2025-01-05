Вибухи в Росії та пожежа в психоневрологічному диспансері на Харківщині: головні новини ночі 5 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Курахове: тривають бої за промзону міста - військовий оглядач Читати далі –>
- Вибухова ніч у Росії: безпілотники атакували Таганрог Читати далі –>
- Ситуація в Торецьку дуже напружена і хаотична - Deep State Читати далі –>
- Атака на Таганрог тривала понад 2 години: є влучання по військовому аеродрому поруч - оглядач Читати далі –>
- У Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб Читати далі –>
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