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Вибухи в Україні та атака ворога: головні новини ночі 8 жовтня 2024 року

Вибухи в Україні та атака ворога: головні новини ночі 8 жовтня 2024 року

Ворог знову не давав вистатися українцям

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Сумах і передмісті Харкова пролунали вибухи – перші деталі Читати далі –>
  • У Чорноморську російський дрон влучив у багатоповерхівку - ЗМІ Читати далі –>
  • У Феодосії на нафтобазі, яка зазнала атаки, стояла система ППО "Панцир-С1" (фото) Читати далі –>
  • Україною вночі рухалися дрони ворога: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • Росіяни зайшли в Торецьк, бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ Читати далі –>

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