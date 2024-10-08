Вибухи в Україні та атака ворога: головні новини ночі 8 жовтня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Сумах і передмісті Харкова пролунали вибухи – перші деталі Читати далі –>
- У Чорноморську російський дрон влучив у багатоповерхівку - ЗМІ Читати далі –>
- У Феодосії на нафтобазі, яка зазнала атаки, стояла система ППО "Панцир-С1" (фото) Читати далі –>
- Україною вночі рухалися дрони ворога: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Росіяни зайшли в Торецьк, бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ Читати далі –>
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