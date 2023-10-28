Вибухи в Україні та наступ Ізраїлю на Сектор Гази: головні новини ночі 28 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 28 жовтня 2023 року:
- На Одещині та Дніпропетровщині пролунали вибухи - ЗМІ Читати далі –>
- Данілов запевнив, що в України є "технічне підтвердження" участі РФ в атаці на Ізраїль Читати далі –>
- Ізраїльські танки відкрили вогонь по території Сектора Гази - ЗМІ Читати далі –>
- Ізраїль здійснює вилазки: війська і танки знаходяться всередині Сектора Гази - ЗМІ Читати далі –>
- Данілов розповів, яким він бачить перебіг бойових дій взимку Читати далі –>
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